PIMworks è una soluzione PIM (Product Information Management) completa che aiuta a gestire centralmente tutte le informazioni e i dati sui prodotti. Oltre alla gestione dei dati di prodotto, i rivenditori e i marchi online possono gestire facilmente le risorse digitali, distribuire senza problemi dati di prodotto accurati su più canali, ottimizzare i contenuti dei prodotti in conformità con gli standard di mercato e rimanere un passo avanti rispetto alla concorrenza. PIMworks ti aiuta a creare esperienze personalizzate di contenuti di prodotto e offre varie integrazioni, tra cui Bigcommerce, Magento e Shopify, Amazon, solo per citarne alcune. Le funzionalità di arricchimento del catalogo prodotti basato su AI-ML di PIMworks aiutano a migliorare l'accuratezza dei contenuti dei prodotti. Tutti i team che creano cataloghi di prodotti possono collaborare in modo efficace creando flussi di lavoro con il nostro sistema PIM. Le prestazioni complessive dei dati di prodotto possono essere monitorate e analizzate con approfondimenti sui dashboard e le aziende possono espandere facilmente la visibilità del proprio marchio senza alcuna complessità con la nostra soluzione pim di livello mondiale.

Sito web: pimworks.io

