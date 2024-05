Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per CrescoData su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

CrescoData è la principale piattaforma di automazione del commercio aziendale dell'Asia-Pacifico. La piattaforma CrescoData Commerce Connect è una piattaforma di integrazione che mappa e automatizza i dati di prodotti, scorte e ordini tra le principali piattaforme commerciali del mondo. Adoriamo risolvere complessi problemi di mappatura e automazione dei dati commerciali! Connettiti alla suite CrescoData Commerce-in-the-Cloud per accedere a una tecnologia leader del settore che sfrutta la potenza dell'intelligenza artificiale nel cloud e del machine learning per connettere, mappare e automatizzare in modo intelligente i dati commerciali su larga scala. Inizia a connettere le API del canale senza codifica. Elimina la lunga manutenzione del canale con il nostro Channel Integration-as-a-Service (cPaaS). Possibilità di accedere a oltre 85 connettori preconfigurati tramite un'unica integrazione. La piattaforma CrescoData Commerce Connect: - Elabora oltre 5 milioni di SKU al giorno - Elabora ordini >22 milioni di dollari USA al mese - È connessa a oltre 85 canali - Automatizza oltre 1.500 commercianti in 10 mercati in 8 lingue diverse. CrescoData è stata fondata nel 2014 e ha sede a Singapore. Il team è distribuito in APAC ed Europa.

Sito web: crescodata.com

