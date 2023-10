In questo episodio di Crash Course Engineering parliamo del trasferimento di calore e dei diversi meccanismi che stanno dietro ad esso. Esploreremo la conduzione, la conduttività termica dei materiali, la convezione, gli strati limite e la radiazione. Crash Course Engineering è prodotto in collaborazione con PBS Digital Studios.

Sito web: thecrashcourse.com

