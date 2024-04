Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Convosight su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Convosight ha la missione di consentire ai creatori di comunità di generare entrate sostenibili dalle loro comunità. Costruire una piattaforma di gestione della comunità unica nel suo genere per i costruttori di comunità che desiderano costruire, far crescere, coinvolgere e monetizzare le proprie comunità online. Lanciato inizialmente per i gruppi Facebook, oltre 100.000 gruppi Facebook si affidano a Convosight per gestire più di 700 milioni di membri oggi. Le soluzioni di Convosight includono: 1. Collaborare con i principali marchi globali per creare, progettare ed eseguire campagne di marketing comunitario innovative, che aiutano il marchio a connettersi, coinvolgere e attivare il proprio pubblico target nelle comunità. 2. Costruire community di brand su Facebook, creando uno spazio condiviso in comproprietà con i consumatori target. Il gruppo è il luogo di ritrovo online del tuo marchio dove puoi conoscere i tuoi clienti, stimolare conversazioni, porre domande, ospitare eventi, organizzare sfide divertenti e attività coinvolgenti, creare sentimenti positivi e coltivare ambasciatori.

