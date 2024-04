Assicurati che i clienti trovino i tuoi contenuti digitali più preziosi con il monitoraggio del sito web 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da ContentKing, ora parte della piattaforma di marketing organico aziendale n. 1 di Conductor. I cambiamenti del sito web avvengono e avvengono velocemente. È qui che entra in gioco ContentKing for Conductor. Essendo l'unica piattaforma di monitoraggio e controllo SEO in tempo reale, ContentKing tiene traccia di tutto ciò che accade sul tuo sito mentre accade. Se i collegamenti si interrompono improvvisamente o le pagine diventano non indicizzabili o il titolo di una pagina cambia, sei coperto. ContentKing monitora continuamente il tuo sito, ti avvisa di problemi e modifiche sulla pagina in tempo reale e ti dà l'opportunità di risolvere i problemi SEO sulla pagina prima che le tue classifiche vengano influenzate. Non dovrai più aspettare per una scansione. Non è più necessario lavorare con dati in ritardo. E niente più problemi inosservati. Avrai gli occhi sul tuo sito 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e un'interfaccia intuitiva che ti offre una panoramica completa delle tue prestazioni SEO in modo da poter trasformare i dati in informazioni utili. Tutto in tempo reale. Scopri perché marchi come Netflix, H&M, Condé Nast e FedEx utilizzano ContentKing per vincere in termini di SEO.

