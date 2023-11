CLIUS è una cartella clinica elettronica basata su cloud per le cliniche (cliniche senza letti). Il design dello schermo semplice e facile da usare riduce il tempo e lo sforzo delle cure mediche e migliora l'efficienza. È ideale non solo per le nuove aperture ma anche per l'espansione delle cliniche filiali, quindi prova prima l'esperienza di prova/demo gratuita.

Sito web: clius.jp

