Una vera esperienza di corsa di cavalli che non potrai mai provare in un gioco. Questo è un servizio di fondi per cavalli da corsa che ti consente di condividere i tuoi sentimenti con gli amici Banushi. Riceverai aggiornamenti sui progressi del tuo cavallo e, come il proprietario di un cavallo, riceverai una parte del premio in denaro in base ai risultati della gara.

Sito web: banusy.dmm.com

