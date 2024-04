PROBLEMA CHE STIAMO RISOLVENDO Reporting di marketing imprecisi stanno scavando ogni anno un buco di 50 miliardi di dollari nei budget di marketing degli Stati Uniti. Campaigntrackly aiuta le aziende a colmare questa lacuna rendendo più semplice che mai la standardizzazione dei metadati delle campagne e dei collegamenti di monitoraggio che generano approfondimenti accurati e decisioni basate sui dati. COSA FACCIAMO 36 VOLTE PIÙ VELOCE. 10 VOLTE PIÙ FACILE. PRECISO AL 100%. App per la creazione di metadati e URL per campagne semplice e completamente automatizzata per operatori di marketing COSA CI DISTINGUE Invece di interrompere il tuo flusso di lavoro e costringerti a visitare il nostro sito Web, veniamo da te: il tuo Excel, browser, piattaforma email/social. Senza soluzione di continuità. Facile. Veloce. PER GLI OPERATORI DI MARKETING Risparmia tempo, riduci al minimo i problemi ed elimina le banalità quando crei report accurati con i nostri generatori di link UTM semplici e flessibili. Ci connettiamo con le tue piattaforme per offrirti un'esperienza fluida e automatizzata. PER I team DI ANALISI DIGITALE Ottieni ogni volta dati di reporting accurati e coerenti. Non è necessario lavorare ore extra per standardizzare o correggere dati danneggiati/mancanti. Ci colleghiamo direttamente alle tue piattaforme downstream e ti forniamo dati facili, veloci e accurati ogni volta.

Sito web: campaigntrackly.com

