In portoghese significa calma, tranquillità. Viene spesso utilizzato dai marinai e dai surfisti per indicare che non ci sono onde nell'oceano. Questo è l'obiettivo principale di questa app. L’accesso alle informazioni ci ha aiutato a evolverci rapidamente ma non senza effetti collaterali. La disinformazione e la forte polarizzazione delle opinioni sono amplificate dalle nostre tendenze al bias di conferma. Cosa credere, chi ha ragione, chi ha torto? Le domande senza risposta creano inevitabilmente ansia. La buona notizia è che esiste un modo semplice per ridurlo: basta respirare. Funziona! Esistono diverse tecniche ed esercizi di respirazione progettati per portare il corpo in uno stato di profondo rilassamento. Trattenere il respiro per un certo periodo di tempo consente al corpo di ossigenarsi meglio. Una delle tecniche più semplici è il metodo 4-7-8 che consiste semplicemente nell'inspirare per 4 secondi, trattenere il respiro per 7 secondi ed espirare per 8 secondi.

Sito web: calmaria.app

