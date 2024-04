Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Branch app su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Branch aiuta le aziende ad accelerare i pagamenti per dare maggiore potere ai lavoratori americani. Le aziende si rivolgono a Branch per un modo più rapido e conveniente di pagare i lavoratori e ridurre i costi degli assegni cartacei e delle carte paga. I lavoratori e gli appaltatori indipendenti che si iscrivono a Branch possono ricevere un conto bancario a costo zero, accesso immediato e gratuito ai salari guadagnati e strumenti di budget automatico per aiutarli a gestire il flusso di cassa tra le buste paga. La filiale collabora con alcune delle principali tecnologie nazionali per la gestione delle retribuzioni e della forza lavoro per supportare i datori di lavoro nei settori della vendita al dettaglio, della ristorazione, della logistica, della produzione e dell'assistenza sanitaria.

Sito web: branchapp.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Branch app. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.