Botly è un chatbot AI progettato specificamente per l'uso sulla piattaforma OnlyFans. Mira a migliorare l'esperienza dell'utente fornendo una soluzione AI conversazionale divertente, provocante e amichevole. Lo strumento offre una prova gratuita di 7 giorni e presenta un'estensione Chrome per una facile integrazione con OnlyFans. Botly legge e analizza le conversazioni precedenti per ottenere contesto e ottimizzare le sue risposte. Offre diverse fasi di chat, tra cui Small Talk, Sexting e Sales Push, consentendo agli utenti di cambiare stile di conversazione senza problemi. Lo strumento semplifica il processo di vendita Pay-Per-View, rendendolo un'esperienza in tre clic per gli utenti. Con Botly gli utenti possono personalizzare le proprie chat e inviare messaggi con un solo clic. L'intelligenza artificiale ricorda le conversazioni passate, garantendo coerenza e messaggi coinvolgenti. Può ricordare dettagli specifici, come il nome dell'animale domestico di un fan, facendo sentire gli utenti ricordati e apprezzati. Botly fornisce anche funzionalità di lavoro di squadra, consentendo l'onboarding di più profili tramite un unico account. Questa funzione consente il passaggio rapido da un account creatore all'altro senza la necessità di accessi aggiuntivi. Per garantire la sicurezza, Botly offre un accesso chatter dedicato e fornisce supporto per i membri dello staff nuovi o esistenti. Lo strumento aiuta gli utenti ad aumentare i propri guadagni migliorando la qualità della chat e le interazioni con i fan. Botly offre opzioni di fatturazione sia mensile che annuale e gli utenti possono iniziare con una prova gratuita di 7 giorni. È integrato con OnlyFans e fornisce una dashboard di estensione per un facile accesso. Lo strumento offre anche supporto linguistico e un gruppo Telegram privato per ulteriore supporto e opportunità di networking.

Sito web: getbotly.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Botly. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.