BeatStars è una piattaforma GRATUITA di streaming musicale e licenza beat progettata per artisti e cantautori che vogliono scoprire musica di produzione da registrare e su cui scrivere testi. Gli artisti possono acquistare e scaricare file in studio di alta qualità per la successiva sessione di registrazione e pubblicare i brani finiti su Apple Music, Spotify, Amazon Music e altro ancora. L'app BeatStars è un'estensione della pionieristica comunità musicale online BeatStars.com con oltre 2,5 milioni di utenti registrati.

Sito web: beatstars.com

