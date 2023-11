Con Basaas puoi consentire un lavoro digitale senza interruzioni per ogni dipendente, aumentando al contempo la produttività. Basaas include un ambiente di lavoro digitale unificato e integrato e una gestione delle attività tra app per aumentare la tua produttività. Puoi supportare ogni collega con un ambiente di lavoro digitale indipendente dai dispositivi e distribuire le tue app per team o dipartimenti. Puoi anche integrare tutti gli strumenti di gestione delle attività in un'unica soluzione globale e semplificare le routine quotidiane per tutti i dipendenti in un'unica soluzione.

Sito web: workplace.basaas.com

