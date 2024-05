Collabora con fiducia. AvePoint fornisce la piattaforma più avanzata per ottimizzare le operazioni SaaS e garantire la collaborazione. Oltre 17.000 clienti in tutto il mondo si affidano alle nostre soluzioni per modernizzare l'ambiente di lavoro digitale tra Microsoft, Google, Salesforce e altri ambienti di collaborazione. Il programma globale di partner di canale di AvePoint comprende oltre 3.500 fornitori di servizi gestiti, rivenditori a valore aggiunto e integratori di sistemi, con le nostre soluzioni disponibili in più di 100 mercati cloud. Fondata nel 2001, AvePoint è cinque volte Global Microsoft Partner of the Year e ha sede a Jersey City, nel New Jersey.

Sito web: avepoint.com

