autoX è il tuo punto di riferimento per tutto ciò che riguarda l'automotive. Fondato nel 2006, autoX è un portale e una pubblicazione automobilistica leader in India. Rimaniamo anche uno dei paesi in più rapida crescita. Ogni mese, i nostri esperti automobilistici creano la rivista autoX, una delle riviste automobilistiche più influenti, divertenti e informative del paese. Puoi prendere la rivista autoX negli stand a livello nazionale e seguirci sui social media per la tua dose quotidiana delle ultime notizie, eventi e recensioni dal mondo automobilistico.

Sito web: autox.com

