Ask Ubuntu è un sito Web di domande e risposte gestito dalla comunità per il sistema operativo Ubuntu. Fa parte della Stack Exchange Network ed esegue lo stesso software di Stack Overflow. I membri guadagnano reputazione in base alla risposta della comunità alle loro domande e risposte.

Sito web: askubuntu.com

