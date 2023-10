Asics (アシックス, Ashikkusu) è una multinazionale giapponese che produce abbigliamento sportivo. Il nome è l'acronimo della frase latina anima sana in corpore sano (tradotta da Asics come "una mente sana, in un corpo sano"). I prodotti fabbricati e commercializzati da Asics includono calzature (scarpe da ginnastica, sandali), abbigliamento (t-shirt, giacche, felpe con cappuccio, costumi da bagno, indumenti compressivi, pantaloni, calzini) e accessori (borse, zaini, berretti).

Sito web: asics.com

