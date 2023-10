Apple Support

Ho bisogno di aiuto? Ottieni il supporto di cui hai bisogno per i prodotti Apple che ami, tutto in un unico posto. Il supporto Apple ti offre accesso personalizzato a soluzioni per tutti i tuoi prodotti e servizi Apple. Scopri come gestire i tuoi abbonamenti, reimpostare la password dell'ID Apple e altro ancora. Parla con una persona reale per risolvere un problema o ottieni soluzioni guidate passo dopo passo per risolverlo da solo. Se decidi di visitare il Genius Bar o un fornitore di servizi autorizzato Apple, il supporto Apple può aiutarti a trovare un negozio nelle vicinanze, effettuare una prenotazione e aggiungere un pass a Wallet per un facile check-in. E se il tuo dispositivo è coperto da AppleCare+, puoi ordinare il servizio sostituzioni express per non dover aspettare la riparazione.

Sito web: support.apple.com

