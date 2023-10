Amazon Cloud Cam

Con l'app Cloud Cam puoi accedere al feed della tua Cloud Cam, ovunque tu vada. Utilizza l'app Cloud Cam per effettuare il check-in 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e catturare ogni attività. Riproduci le attività importanti catturate durante la giornata. Assegna un nome alle tue telecamere per differenziare facilmente le viste di monitoraggio, come la cucina e il soggiorno. Ascolta o fai sapere ai tuoi figli quando è ora di andare a letto con l'audio bidirezionale. Puoi anche personalizzare gli avvisi evidenziando le zone più importanti.

Sito web: cloudcam.amazon.com

