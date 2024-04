Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per AltText.ai su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

AltText.ai è un generatore di testo alternativo di immagini che utilizza una tecnologia avanzata di intelligenza artificiale e visione artificiale. Puoi generare testo alternativo utilizzando il nostro sito Web, il plug-in WordPress, l'app Shopify o le integrazioni per le piattaforme CMS più diffuse. Supportiamo la generazione di testo alternativo in oltre 130 lingue, l'aggiunta di parole chiave SEO al testo alternativo e persino testo alternativo specializzato per prodotti e-commerce utilizzando il nome e il marchio del tuo prodotto. Il testo alternativo è importante per la SEO e l'accessibilità del sito web. Invece di assumere un copywriter o provare a scrivere tu stesso migliaia di descrizioni di immagini, utilizza AltText.ai per elaborare rapidamente tutte le tue immagini e generare testo alternativo sorprendentemente accurato per il tuo sito!

