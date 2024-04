Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Adentro su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Adentro è l'unica piattaforma di marketing basata sulle visite che si abbina al WiFi del tuo negozio per incrementare le visite degli ospiti reali E lo dimostra. La nostra tecnologia ti aiuta a identificare clienti sconosciuti, ad attirarne di nuovi e a misurare il loro comportamento di visita. Il nostro Walk-Through Rate™ proprietario combinato con profili cliente arricchiti semplifica il modo in cui guidi e misuri l'impatto sulle entrate nelle tue sedi. Stai investendo nella pubblicità digitale? Sfrutta il nostro database di oltre 53 milioni di consumatori per indirizzare le tue campagne ai locali che visitano attività come la tua. Adentro ti aiuta a comprendere meglio i tuoi ospiti per un marketing più efficace e un aumento del ROI.

Sito web: adentro.com

