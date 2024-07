Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Acobot su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Costruire chatbot intelligenti artificiali per il rivenditore online di tutti i giorni. Acobot è uno dei principali fornitori di chatbot di intelligenza artificiale per e-commerce e rivenditori online. Basato su una tecnologia avanzata di apprendimento automatico, Acobot impara dal tuo sito web e interagisce con gli utenti in modo autonomo. Non è necessaria alcuna codifica, Acobot è supportato dai principali costruttori di e-commerce come Shopify, WooCommerce e altri.

Sito web: acobot.ai

