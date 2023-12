Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per 1000minds su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

1000minds Decision Making è una suite online di strumenti e processi per aiutare individui e gruppi nel processo decisionale, nella definizione delle priorità, nell'analisi del rapporto qualità-prezzo e nella comprensione delle preferenze degli stakeholder. Basato sull'algoritmo PAPRIKA, 1000minds è destinato al processo decisionale multicriterio (MCDM) e all'analisi congiunta (o modellazione delle scelte). I nostri sondaggi congiunti ti consentono di eseguire analisi congiunte (modellazione delle scelte o esperimenti di scelta discreta) con tutti i partecipanti che desideri, potenzialmente migliaia! Scopri cosa conta per le persone quando fanno scelte che comportano compromessi. *Quali criteri adottano le parti interessate, ad es. i cittadini considerano quando prendono decisioni? * Quali attributi del design di un nuovo prodotto sono più importanti per i consumatori? *Quali sono i loro pesi (utilità a valore parziale), che rappresentano la loro importanza relativa? Riconosciuto a livello internazionale per la sua validità scientifica e la facilità d'uso, 1000minds ha vinto premi per l'innovazione.

Sito web: 1000minds.com

