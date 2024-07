Seattle Services Portal

Seattle - Situs resmi pemerintah kota. Bagian informasi warga, bisnis, dan pengunjung, ditambah informasi pemerintah kota. Portal Layanan Seattle memungkinkan pengguna untuk: * Periksa status, perbarui, lakukan perubahan, bayar atau jadwalkan izin atau catatan dengan mencari berdasarkan alamat atau nomor catatan, atau menggunakan tab "Catatan Saya". * Mulai aplikasi baru dan permintaan untuk berbagai layanan, termasuk: Building Tune-Ups; Pengaduan terkait bangunan, properti, properti sewaan, kebisingan, layanan taksi dan transportasi; Sertifikat Persetujuan Pelestarian Sejarah; Lisensi Sewa Jangka Pendek; Lisensi Taksi dan Penyewaan; Izin Perdagangan dan Peralatan; Izin Parkir dan Truk; Izin Penggunaan Jalan; Izin Perdagangan, Konstruksi dan Penggunaan Tanah; Memberikan komentar publik; Pelayanan Pengembangan Utilitas Umum; Pendaftaran Perumahan Sewa (RRIO); Bantuan Penyewa (EDRA); Izin dan pendaftaran terkait pohon... Situs web ini juga memberikan panduan tentang cara menjadwalkan inspeksi atau janji temu dengan Seattle Department of Construction and Inspections (SDCI) atau Seattle Department of Transportation (SDOT). Jika pengguna tidak yakin kategori mana yang harus dipilih, mereka dapat mengunjungi halaman Indeks Aplikasi untuk melihat semua jenis aplikasi yang tersedia yang dapat mereka mulai melalui portal.

Situs web: cosaccela.seattle.gov

