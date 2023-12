Direct Messages are the private side of X. You can use Direct Messages to have private conversations with people about posts and other content.

אתר: twitter.com

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל X Messages, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.