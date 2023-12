אפליקציית Wolfgang's Music היא הדרך החדשה והטובה ביותר לגשת לאוסף הגדול בעולם של הקלטות חיות במכשיר הנייד שלך. חקור את הקונצרטים והפלייליסטים שלנו שנאספו במומחיות הכוללים את המבצעים הטובים ביותר ברוק, ג'אז, קאנטרי, בלוז, פולק, פופ, הארד רוק, אלטרנטיבי, היפ הופ, מטאל, אינדי ועוד מ-65 השנים האחרונות. רשימה חלקית בלבד של מבצעים כוללת AC/DC, Allman Brothers Band, Aretha Franklin, Alabama Shakes, B.B. King, The Band, The Beach Boys, Bill Evans, Billy Joel, Bob Dylan, Bob Marley, Carly Simon, Charles Mingus, Chicago , Chuck Berry, The Civil Wars, The Clash, The Cure, Cream, דייב רובק, דיוויד בואי, Dawes, Deerhunter, Dinosaur Jr., Dizzy Gillespie, Doc Watson, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Elliot Smith, Elvis Costello, Emmylou Harris. , אריק קלפטון, Fleetwood Mac, Gary Clark Jr., Gene Krupa, Genesis, George Strait, George Jones, Grateful Dead, Green Day, Herbie Hancock, Ice Cube, Iron Maiden, James Taylor, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, Joe Cocker, ג'ון קולטריין, ג'ון לנון, The Kinks, Kiss, Kris Kristofferson, Lightin' Hopkins, Linda Ronstadt, Loretta Lynn, Los Lobos, Lou Reed, Louis Armstrong, The Lumineers, Lynyrd Skynyrd, Mahavishnu Orchestra, Megadeth, Merle Haggard, Metallica, Miles דייויס, מוז אליסון, מוטורהד, מודי ווטרס, ממפורד ובניו, ניל יאנג, אוזי אוסבורן, פול מקרטני, פול סיימון, פינק פלויד, המשטרה, פרינס, קווין, R.E.M., רדיוהד, הראמונס, ריי צ'ארלס, הרד הוט צ'ילי Peppers, The Rolling Stones, The Roots, Run DMC, Rush, Salt-N-Pepa, Santana, Sarah Vaughan, The Sex Pistols, Sheryl Crow, Steely Dan, Steve Miller, Stevie Ray Vaughan, Stevie Wonder, Talking Heads, Tammy Wynette , טיטו פואנטה, טום ווייטס, טוני בנט, טורי עמוס, מגדל הכוח, טיי סיגל, ואן מוריסון, וורן זבון, דוח מזג האוויר, The Who, Wilco, Willie Nelson, Yes, ZZ Top. הירשם כדי לקבל סטרימינג ללא הגבלה, רשימות השמעה ומועדפים מותאמים אישית ועוד הרבה יותר דרך האפליקציה.

אתר: wolfgangs.com

