ESPN (במקור ראשוני של רשת בידור וספורט תכנות) הוא ערוץ ספורט בסיסי אמריקאי רב לאומי בכבלים בבעלות ESPN Inc., בבעלות משותפת של חברת וולט דיסני (80%) והרסט תקשורת (20%). החברה נוסדה בשנת 1979 על ידי ביל רסמוסן יחד עם בנו סקוט רסמוסן ואד איגן. ESPN משדר בעיקר ממתקני אולפנים הממוקמים בבריסטול, קונטיקט. הרשת מפעילה גם משרדים במיאמי, ניו יורק, סיאטל, שארלוט ולוס אנג'לס. ג'יימס פיטארו מכהן כיום כיו"ר ESPN, תפקיד בו מחזיק מאז 5 במרץ 2018, לאחר התפטרותו של ג'ון סקיפר ב-18 בדצמבר 2017. בעוד ש-ESPN היא אחת מרשתות הספורט המצליחות ביותר, הייתה ביקורת רבה על ESPN . זה כולל האשמות של סיקור מוטה, ניגוד עניינים ומחלוקות עם גופי שידור ואנליסטים בודדים. נכון לספטמבר 2018, ESPN זמין לכ-86 מיליון משקי בית בטלוויזיה (93.2% ממשקי הבית עם טלוויזיה בתשלום) בארה"ב. בנוסף לערוץ הדגל ושבעת הערוצים הקשורים אליו בארה"ב, ESPN משדרת ביותר מ-200 מדינות. היא מפעילה ערוצים אזוריים באוסטרליה, ברזיל, אמריקה הלטינית ובריטניה. בקנדה, היא מחזיקה ב-20% ב-The Sports Network (TSN) ובחמש הרשתות האחיות שלה. ב-2011, ההיסטוריה והעלייה של ESPN תועדו ב-That guys Have All the Fun. זהו ספר עיון שנכתב על ידי ג'יימס אנדרו מילר וטום שיילס ופורסם על ידי Little, Brown and Company.

