תוכנת AI Chatbots - האפליקציות הכי פופולריות - סלובניה

Jasper

jasper.ai

Jasper: On-Brand AI For Business יוצר תוכן בכל מקום שאתה עושה באינטרנט, בקול המותג שלך, תמיד. ג'ספר הוא עוזר ה-AI היצירתי שלך שיכול ללמוד ולכתוב בנימת המותג הייחודית שלך. בין אם אתה מדבר באומץ, בחוצפה, באופן רשמי, או רק בדיבור באינטרנט (u do u). בנוסף, תוסף הדפדפן Jasper Everywhere שומר על ג'ספר לצידך, מה-CMS שלך ועד לדואר אלקטרוני למדיה חברתית ועד לפלטפורמת החברה שלך עם Jasper API. והכי חשוב, ג'ספר שומר על הנתונים שלך בטוחים ופרטיים עם תכונות אבטחה מובנות שנשארות מעודכנות עם התפתחות פרוטוקולי האבטחה. צור תוכן פי 5 מהר יותר עם בינה מלאכותית. ג'ספר הוא כלי קופירייטינג בינה מלאכותית באיכות הגבוהה ביותר עם למעלה מ-3,000 ביקורות 5 כוכבים. הטוב ביותר לכתיבת פוסטים בבלוג, תוכן במדיה חברתית ועותק שיווקי.