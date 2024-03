QualityX aiTest automates software testing and QA using AI. Ask questions in plain English and aiTest generates test cases, automation code, and runs automated tests. Built for testers by testers.

