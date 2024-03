EventHub connects your event attendees to the information they need to get the most benefit from your event. EventHub leverages the power of mobile devices and HTML5 to deliver relevant Attendee based tools.

קטגוריות :

אתר: eventhub.net

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל EventHub, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.