World’s fastest price tracking and dynamic pricing platform Boardfy allows you to track your competitors or distributors, make automated price changes, optimize your Google Shopping campaigns and much more!

אתר: boardfy.com

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל Boardfy, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.