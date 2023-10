Fondé en 2012, SpigotMC.org héberge la communauté derrière les plus grands projets de logiciels de serveur Minecraft et offre un espace permettant à toutes les personnes impliquées dans les serveurs Minecraft de se connecter les unes aux autres, qu'elles recherchent de l'aide et du soutien ou qu'elles partagent et présentent leur travail. Nous proposons un forum Web, un salon de discussion et un wiki pour fournir une assistance ainsi qu'un hébergement de projets aux créateurs de contenu et espérons que vous aussi vous impliquerez dans cette communauté vaste et croissante de plus de 300 000 membres.

Site Web : spigotmc.org

