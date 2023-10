Happy Wheels est un jeu de parcours d'obstacles à défilement latéral, basé sur la physique, avec plus d'un milliard de parties en ligne et est désormais disponible pour vos appareils mobiles. Assumez le rôle de votre pilote insuffisamment préparé et ignorez les conséquences graves dans une recherche désespérée de victoire.

Site Web : totaljerkface.com

