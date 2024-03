Hacker Rangers est la première plateforme au monde entièrement gamifiée pour la formation à la sensibilisation à la sécurité. La gamification transforme le processus d'apprentissage de vos collaborateurs en une expérience agréable. Les classements, les badges et les classements ne sont que quelques-unes des fonctionnalités que Hacker Rangers propose à votre organisation pour transformer le processus d'adoption d'habitudes sûres en un jeu réel. Tout le contenu éducatif de Hacker Rangers est créé sur la base de la méthodologie du nanolearning : des leçons courtes, ciblées et de petite taille pour que vos employés comprennent facilement comment reconnaître les messages de phishing, les astuces d'ingénierie sociale et autres cybermenaces. Des vidéos animées et sous-titrées, des documents, des quiz et bien plus encore sont disponibles ! Dès que vous rejoindrez notre équipe Rangers, toute notre équipe de spécialistes en sensibilisation à la cybersécurité sera prête à guider le responsable de la sensibilisation à la sécurité de votre organisation tout au long de son parcours et à lui offrir des informations sur tous les aspects de votre programme de formation. Libérez le potentiel illimité de la gamification pour responsabiliser vos employés et renforcer la sécurité de votre organisation !

Site Web : hackerrangers.com

