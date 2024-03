67 % des personnes qui commencent à remplir un formulaire en ligne ne le complètent pas. Zuko est un outil d'analyse et d'optimisation de formulaire en ligne + paiement qui vous aide à réduire les abandons et à augmenter les conversions en rendant votre formulaire le meilleur possible. * Comprenez quand, où et pourquoi les visiteurs abandonnent vos formulaires. * Obtenez des données sur chaque champ du formulaire pour identifier où se trouvent vos problèmes UX. * Commencez le suivi en quelques minutes - aucun développeur n'est nécessaire. * Plus facile et plus rapide à suivre les formulaires que Google Analytics Obtenez les réponses à ces questions et bien plus encore : * Quels champs font abandonner mes visiteurs ? * Comment les visiteurs parcourent-ils le formulaire ? * Quels messages d'erreur s'affichent et à quelle fréquence ? * Comment le comportement des visiteurs varie-t-il selon l'appareil ? * Mon formulaire est-il cassé ? Quand est-ce arrivé?

Catégories :

Site Web : zuko.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Zuko. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.