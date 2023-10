Zoom est un logiciel de visiophonie développé par Zoom Video Communications. La version gratuite fournit un service de chat vidéo qui autorise jusqu'à 100 appareils à la fois, avec une restriction de temps de 40 minutes pour les comptes gratuits ayant des réunions de trois participants ou plus. Les utilisateurs ont la possibilité de procéder à une mise à niveau en souscrivant à l'un de ses forfaits, le plus élevé permettant jusqu'à 1 000 personnes simultanément, sans restriction de temps. Pendant la pandémie de COVID-19, il y a eu une augmentation majeure de l'utilisation de Zoom et de produits similaires pour travail à distance, enseignement à distance et relations sociales en ligne.

Site Web : zoom.us

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Zoom Web. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.