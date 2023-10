Ziptility est la seule application dont les équipes chargées de l'eau et des eaux usées ont besoin pour rechercher, réparer et gérer les actifs sur le terrain. Notre application intuitive de cartographie, de gestion des actifs et d’ordres de travail permet aux services publics de travailler plus efficacement.

Site Web : ziptility.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Ziptility. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.