ZingHR a été la force motrice qui aide les organisations à aller au-delà de l'automatisation et à fournir une solution qui pourrait avoir un impact direct sur les résultats commerciaux et améliorer l'expérience des employés. ZingHR vise une approche centrée sur l'employé et axée sur le mobile. Une plateforme Enterprise HCM pour l'amélioration de la main-d'œuvre, quelles que soient les frontières géographiques, couvrant l'ensemble du spectre, de l'intégration à la sortie et au-delà.

Site Web : zinghr.com

