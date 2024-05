Zego est une société d'automatisation de la gestion immobilière qui simplifie les flux de travail lourds mais critiques pour les gestionnaires et les associations. Notre plateforme moderne accélère la croissance du NOI et atténue les risques, aidant ainsi les clients à faire évoluer leurs ressources, à renforcer la confiance et à prendre des décisions fondées sur des données. De la gestion des paiements et des services publics à l'engagement des résidents, les flux de travail automatisés de Zego s'intègrent de manière transparente aux principaux systèmes de gestion immobilière, offrant aux utilisateurs des informations précises et en temps réel à portée de main. Depuis sa création en 2003, Zego (une société Global Payments) est passée d'un fournisseur de paiement leader à une plateforme complète d'automatisation de la gestion immobilière. Avec plus de 350 employés, Zego est au service de 7 000 sociétés immobilières résidentielles et de plus de 15 millions d'unités dans tout le pays. Apprenez-en davantage sur ce qui fait de Zego l'une des meilleures plateformes d'automatisation des flux de travail pour la gestion immobilière sur gozego.com.

Site Web : gozego.com

