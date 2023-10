Avec Down Dog, vous bénéficiez d'une toute nouvelle pratique de yoga à chaque fois que vous venez sur votre tapis. Contrairement aux vidéos préenregistrées suivantes, Down Dog ne vous fera pas faire le même entraînement encore et encore. Avec plus de 60 000 configurations différentes, Down Dog vous donne le pouvoir de créer une pratique de yoga que vous aimez !

Site Web : downdogapp.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Yoga - Down Dog. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.