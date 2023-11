Vous recherchez un nouvel entraînement ? Vous souhaitez participer à un cours de yoga à moindre coût ? Besoin d'aide pour trouver de nouveaux entraînements à domicile ? L'application Mindbody peut vous aider à trouver le meilleur endroit pour transpirer et travailler sur votre corps de plage. Que vous recherchiez un entraînement pour débutant ou que vous essayiez de dépasser vos objectifs de remise en forme sur 30 jours, vous pouvez tout trouver sur Mindbody. Plus de 52 000 entreprises proposent des cours de fitness en yoga, Pilates, HIIT, cyclisme, barre, kickboxing, danse, musculation, entraînement en circuit, bootcamp et plus encore ! Et pour votre récupération après l'entraînement, réservez un massage, un soin du visage, une acupuncture ou une cryothérapie, et terminez-le par un rendez-vous beauté, le tout dans une seule application.

Site Web : mindbodyonline.com

