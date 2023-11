Playbook est l'une des meilleures applications de fitness du marché où vous pouvez soutenir directement vos créateurs préférés. LA MAJORITÉ DE VOTRE ABONNEMENT VA DIRECTEMENT AUX PERSONNES CRÉANT LES ENTRAÎNEMENTS ET LES COURS QUE VOUS AIMEZ. Accédez aux plus grands influenceurs du fitness, entraîneurs, gourous du bien-être, athlètes et bien plus encore sur votre téléphone. Avec plus de 56 000 séances d'entraînement et plus de 500 instructeurs, chacun y trouvera son compte pour atteindre ses objectifs de santé et de bien-être. Emportez Playbook avec vous à la salle de sport ; entraînez-vous à la maison et même en voyage – avec la possibilité de télécharger des entraînements, vous pouvez transpirer à tout moment et en tout lieu.

Site Web : playbookapp.io

