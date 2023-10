Yanomo est un outil multilingue de suivi du temps et des dépenses de qualité industrielle, doté de la convivialité et de l'accessibilité que vous attendez d'une solution SaaS conviviale et sociale. Nos plus de 4 500 clients couvrent toute la gamme, des multinationales et cabinets d'avocats aux agences de design et startups. Notre essai gratuit de 17 jours vous montrera pourquoi nos clients nous aiment : Yanomo récompensera grandement votre entreprise – et vos collaborateurs. Un suivi du temps vraiment simple est la raison pour laquelle cela fonctionne. Yanomo devient indispensable avec les informations essentielles à l'entreprise.

Site Web : yanomo.com

