PracticePanther est le logiciel de gestion de cabinets juridiques le mieux noté et le plus simple à utiliser pour les avocats du monde entier. Bénéficiez d'un essai gratuit et soyez plus organisé grâce à notre gestion de cas de classe mondiale, notre facturation légale, nos fonctionnalités de suivi du temps, nos modèles de documents, nos paiements en ligne et bien plus encore.

Site Web : practicepanther.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à PracticePanther. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.