WishPost est la seule plateforme de logistique directe en Chine continentale reconnue par la plateforme Wish. Wish a lancé des produits logistiques de commerce électronique transfrontalier en coopération avec un certain nombre de prestataires logistiques de haute qualité pour fournir aux commerçants Wish des commandes, une collecte, une distribution, un suivi et d'autres services.

Site Web : wishpost.cn

