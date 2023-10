What3words est un système de géocodage pour la communication de lieux avec une résolution de trois mètres. What3words code les coordonnées géographiques en trois mots du dictionnaire ; l'encodage est définitivement fixé. Par exemple, l'omphalos de Delphes, considéré par les anciens Grecs comme le centre du monde, est situé à ///spooky.solemn.huggers. What3words diffère de la plupart des autres systèmes de codage de localisation en ce sens qu'il affiche trois mots plutôt que des chaînes de chiffres ou de lettres. What3words dispose d'un site Web, d'applications pour iOS et Android et d'une API qui permet la conversion bidirectionnelle entre les adresses What3words et les coordonnées de latitude/longitude. Comme le système repose sur un algorithme fixe plutôt que sur une grande base de données de chaque endroit sur terre, il fonctionne sur des appareils avec un stockage limité et sans connexion Internet. Selon la société, ses revenus proviennent de la facturation aux entreprises pour une utilisation massive de l'API qui convertit entre 3 mots et coordonnées ; les services pour les autres utilisateurs sont gratuits.

Site Web : what3words.com

