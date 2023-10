WebMD est une société américaine connue principalement comme éditeur en ligne d'actualités et d'informations relatives à la santé et au bien-être humains. Le site comprend des informations relatives aux médicaments. Il s’agit de l’un des meilleurs sites Web de soins de santé en termes de visiteurs uniques. Elle a été fondée en 1998 par l'entrepreneur Internet Jeff Arnold. Début 1999, elle faisait partie d'une fusion tripartite avec Sapient Health Network (SHN) et Direct Knowledge (DMK). SHN a débuté à Portland, Oregon, en 1996 par Jim Kean, Bill Kelly et Kris Nybakken, qui travaillaient ensemble dans une société d'édition de CD-ROM, Creative Multimedia. Plus tard en 1999, WebMD a fusionné avec Healtheon, fondée par Jim Clark, fondateur de Netscape Communications.

Site Web : webmd.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à WebMD. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.