Le Washington Post (parfois abrégé en WaPo) est un quotidien américain publié à Washington, D.C. Il s'agit du journal le plus diffusé dans la région métropolitaine de Washington. Des éditions quotidiennes en grand format sont imprimées pour le District de Columbia, le Maryland et la Virginie. Le journal a remporté 69 prix Pulitzer. Cela comprend six prix Pulitzer distincts décernés en 2008, juste derrière les sept prix décernés par le New York Times en 2002 pour le nombre le plus élevé jamais décerné à un seul journal en un an. Les journalistes du Post ont également reçu 18 bourses Nieman et 368 prix de la White House News Photographers Association. Au début des années 1970, lors de l'épisode le plus connu de l'histoire du journal, les reporters Bob Woodward et Carl Bernstein ont mené l'enquête de la presse américaine sur ce qui est devenu le scandale du Watergate. Leurs reportages dans le Washington Post ont grandement contribué à la démission du président Richard Nixon. Depuis lors, les enquêtes du Post ont conduit à un examen plus approfondi du centre médical militaire Walter Reed. En octobre 2013, la famille qui contrôle depuis longtemps le journal, la famille Graham, a vendu le journal à Nash Holdings, une société holding créée par Jeff Bezos, pour 250 millions de dollars en espèces.

Site Web : washingtonpost.com

