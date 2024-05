Videowise est une plateforme vidéo de commerce électronique qui aide les marques et les détaillants à créer des expériences vidéo interactives et achetables sur les boutiques en ligne afin d'augmenter l'engagement et d'augmenter la conversion. Contrairement aux plates-formes vidéo traditionnelles, Videowise propose une infrastructure vidéo centrée sur le commerce qui protège la vitesse des pages, fait gagner du temps aux commerçants grâce à l'automatisation et offre plus d'informations grâce à des analyses vidéo avancées. Grâce aux listes de lecture vidéo à glisser vers le haut de Videowise, les marques et les détaillants peuvent impliquer les acheteurs grâce à la découverte interactive de produits et mieux communiquer la proposition de valeur de leurs produits, entraînant inévitablement une croissance accrue des ventes.

Site Web : videowise.com

