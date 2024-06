Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

VideoCom est une plate-forme tout-en-un permettant de créer et de partager des présentations vidéo attrayantes, des démos, des didacticiels, des procédures et du matériel de formation. Il vous permet de prendre des enregistrements d'écran avec voix off et annotations, de personnaliser les diapositives en ajoutant votre webcam et divers multimédias, d'ajouter des appels à l'action interactifs et de partager facilement les vidéos enregistrées sous forme de lien ou de fichier téléchargé.

Site Web : videocom.com

